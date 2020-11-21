İbo Show ikinci bölümü heyecanla bekleniyor. İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara geri döndü. İbo Show 2020 birinci bölümü geçtiğimiz hafta Star TV ekranlarında yayınlandı. İbrahim Tatlıses ilk programında Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ı ağırladı. İbo Show yeni bölümünde de müzik ve sohbete doyuracak. İbo Show bu akşam var mı? İbo Show hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI?

İbo Show yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.

İBO SHOW HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İbo Show, bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATACAKLAR!

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Hülya Avşar, Demet Akbağ, Kubat ve Olgun Şimşek unutulmaz bir geceye imza atacak.

YILLAR SONRA AYNI KADRO

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Demet Akbağ ve Olgun Şimşek’in yıllar önce beraber çalıştığı ‘Mega Show’ kadrosu, yeniden bir araya geliyor… ‘Mega Show’, yıllar sonra aynı kadroyla ‘İbo Show’da buluşuyor ve unutulmaz anlara imza atıyor. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, ses getirecek düetlerle müzik ziyafeti yaşatırken, Olgun Şimşek’in taklitleri ise seyirciyi kahkahaya boğacak.