İbo Show 9 yıl aradan sonra geri dönüyor

İbo Show için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekranların sevilen programı İbo Show, izleyiciye yeniden 'merhaba' demeye hazırlanıyor. 9 yılın ardından ekranlara geri dönecek İbrahim Tatlıses, programının ilk bölümünde Kutsi ve Deniz Seki'yi konuk olarak ağırlayacak.

Kanalda yayınlanan fragmanda 'yakında' ibaresi kullanılırken, ilk bölümün görüntüleri de paylaşıldı. Net tarih bilgisi verilmezken, Ekim ayı içinde ilk bölümün yayınlanması televizyon kulislerinde gezen iddialar arasında yer alıyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show'un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden "nerede kalmıştık?" diyerek ilk bölümün açılışını yapıyor. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak.



