İbo Show 9. bölüm konukları çok konuşulacak... Kahkaha tufanı kopacak

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. İbo Show'da, bu hafta kahkaha tufanı kopacak.

İbo Show'un 19 Aralık'ta ekrana gelecek olan 9. bölümde Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz konuk olacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı gecede, keyifli dakikalar izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

MFÖ ve Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses'le birlikte şarkılar söyleyerek ekran başındakilere unutulmaz bir gece yaşatacak.



