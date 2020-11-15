İbo Show 2020 ilk bölüm izleme linki! İbo Show tekrar ve yeni bölüm tarihleri

İbo Show tekrar ve yeni bölüm tarihleri magazin gündeminde araştırılıyor. İbo Show, 9 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara geri döndü. İbo Show 2020 birinci bölümü dün Star TV ekranlarında yayınlandı. İbo Show, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. İbrahim Tatlıses'in ilk programına Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş geldi. Peki, İbo Show tekrar ve yeni bölüm günleri ne zaman?

İBO SHOW 2020 İLK BÖLÜM İZLEME LİNKİ

İBO SHOW TEKRAR VE YENİ BÖLÜM TARİHLERİ

İbo Show 2020 ilk bölüm tekrarı bu haftanın Star Tv yayın akışında belli olacak. İbo Show ikinci yeni bölümü 21 Kasım 2020 Cumartesi günü ekranlara gelecek.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa’da dünyaya gelmiştir. Gerçek adı İbrahim Tatlı olan sanatçı 68 yaşındadır. Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.