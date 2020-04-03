İbiza nerede? İbiza ne demek? İşte detaylar...

Youtube üzerinden içerik üretmeye başlayan Cüneyt Özdemir, canlı yayında Şeyma Subaşı'yı ağırladı. Aralarındaki sohbette geçen İbiza konusu ise sosyal medyada gündemde yerini aldı. Takipçiler İbiza nerede? sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. İbiza adası ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde…

"BEN İBİZA'YA GİTMEYE BAŞLADIĞIMDA SEN LİSE 2'DEYDİN"

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalına konuk olan Şeyma Subaşı; her şeyin Temmuz'dan sonra normale dönmesini beklediğini söyleyerek, Cüneyt Özdemir'i de İbiza'ya davet etti. Subaşı, "Cüneyt Bey İbiza'ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi" diye sorunca Cüneyt Özdemir ise "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de falandın sanırım" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki bu diyalog ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İBİZA NEREDE?

İbiza ya da Eivissa; Akdeniz'deki Balear Adaları'nda bulunan ve İspanya yönetiminde olan bir adadır. Adada öne çıkan üç şehir vardır. Bunlar, İbiza Town, Santa Eularia del Rui ve Sant Antoni de Portmany'dir. Her ne kadar Balear Adaları'nın en büyüğü Mallorca olsa da; İbiza son 30 yıldır gerek turizmin, gerekse de eğlence dünyasının Avrupa'daki önemli bir merkezi olmuştur.

İbiza adası; daha çok yaz partileri ve Dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınıyor. Bunlar arasında, Space, Pacha, Privilege, Amnesia, Eden ve Es Paradis geliyor. Adanın büyük bir bölümü 1999 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.

İBİZA NE DEMEK?

İbiza ismi; Arapça "Yabisah" kelimesinden gelmiştir. Sebebi de; Orta Çağ'da önemli bir süre Müslümanlar'ın kontrolünde kalmış olmasıdır. Katalanca'da ise, Eivissa ismi kullanılmaktadır.