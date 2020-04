Hüsnü Şenlendirici son hali şaşırttı! Hüsnü Şenlendirici kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan Hüsnü Şenlendirici hakkında araştırmalar hız kazandı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ SON HALİ ŞAŞIRTTI!



Önceki gün Instagram hesabından canlı yayın yapan ünlü müzisyen tarlasında çiftçilerle sohbet etti. Ardından traktöre binip tarla ekimi yapan Şenlendirici, "Bu zor zamanlarda köylümüzün ve çiftçilerimizin değerini iyi bilelim. Köylü çalışmazsa aç kalırız" şeklinde seslendi.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Hüsnü Şenlendirici, 12 Temmuz 1976; Bergama, İzmir, Roman asıllı Türk klarnet virtüözüdür.

Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlamıştır. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girer, 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

2006 yazında Hüsnü Şenlendirici’nin yolu tekrar Brooklyn Funk Essentials ile buluşur. Babylon Alaçatı’da, Efes One Love Festival’de ve Bodrum Turkcell Antik Tiyatro’da binlerce kişiye seslenir. 2007’de sazlarında usta İsmail Tunçbilek (bağlama) ve Aytaç Doğan (kanun) ile Taksim Trio albümünü kaydeder. Bu proje ile Stockholm, Amsterdam, Gent’te önemli konser salonlarında konserler verir. Ancak 2007’de kurulan Taksim Trio grubu 2009’da dağılır.

2010'un Şubat ayında Hindistan’da dünyaca ünlü müzisyen Zakir Hüseyin ile verdiği konserden sonra, Amerika'ya giderek, Çingene müziğinin Amerika’daki öncü gruplarından New York Gipsy All Stars ile ABD turnesine çıkar. New York, Boston, Washington, DC, Chicago, San Francisco ve Seattle kentlerinde konserler verir. Bu turne sırasında, Boston’da dünyanın en önde gelen müzik okulu Berklee’de bir hafta boyunca, Türk Müziği ve Makamları üzerine seminer ve ders verir.

2011 Nisan ayında Türkiye’ye gelen New York Gipsy All Stars ile İstanbul Babylon’da ve İzmir Arena’da konserler verir.2011 yılında eski müzik şirketi Doublemoon Records’dan ayrılarak Sony Müzik bünyesine katılmıştır.27 Ekim 2011'de Sony Müzik etiketiyle 15 parçadan oluşan Hüsn-ü Hicaz albümünü çıkarmıştır. Albüm Fotoğraflarını ve görsel tasarımı Mehmet Turgut yapmış, albümün yönetmenliğini Hüsnü Şenlendirici ve Emrah Günaydın üstlenmiştir. Albümün ses mühendisliği ise Kaan Kurmuş imzası taşımaktadır ve Böyle Ayrılık Olmaz remix versiyon yine Kaan Kurmuş aranjesidir.

2009 yılında dağılan Taksim Trio 4 Nisan 2012 de istanbulgaraj da verdikleri konser ile yeniden müzikal çalışmalara başlayacaklarını açıklamış, grup bu tarihte yeniden birleşmiştir. Hüsnü Şenlendirici, ilk klibini Hüsnü-ü Hicaz albümündeki I love you isimli parçaya çekmiş, klibin yönetmenliğini Kubilay Kasap üstlenmiştir. Klibin teması dört element olarak belirlenmiştir.11 Nisan 2013 tarihinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan ile birlikte kurdukları Taksim Trio ile ikinci albümleri olan Taksim Trio 2 isimli albümü çıkardılar. Albüm Dokuz Sekiz Müzik firması tarafından piyasaya sürüldü.27 Kasım 2015 tarihinde üçüncü solo albümü olan Hüsn-ü Avareyi müzikseverlere sundu. Bu albümün çıkış şarkısı olan "Avare" isimli parçaya birde klip çekti.