Hüsnü Şenlendirici İzmir'deki çiftliğinde oğlunu evlendirdi

Nikah 43 yaşında kayınpeder olan Hüsnü Şenlendirici'nin İzmir Bergama'daki çiftliğinde kıyıldı.

Koronavirüs nedeniyle nikaha sadece aile üyeleri katıldı. Hüsnü Şenlendirici oğlu ve gelininin fotoğrafını 'Evimiz Şenlendi' notu ile paylaştı.

5 YIL ÖNCE İZMİR'E TAŞINDI...

Klarnetin usta ismi Hüsnü Şenlendirici, 5 yıl önce, doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası’nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

Kasket takıp, çizme giyerek çiftliğinde çapa yapıp, domatesten bibere, patlıcandan kabağa kadar pek çok sebzenin yanı sıra zeytin, portakal, vişne, kiraz, cennet hurması, armut, elma gibi birçok meyve yetiştiren Şenlendirici, traktör de kullanıyor. Şenlendirici, çiftliğinde ayrıca 30 tavuk, 10 kadar keçi ve koyun besliyor.