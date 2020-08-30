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  3. Hürkuş Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları kimler?
30 Ağustos 2020 Pazar 15:00 | Son Güncelleme:

Hürkuş Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları kimler?

Hürkuş Göklerdeki Kahraman konusu nedir" Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları kimler"

Bu akşam saat 21:30'da Teve2 ekranlarında yayınlanacak olan Hürkuş Göklerdeki Kahraman filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hürkuş Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türk havacılık tarihinin unutulmaz isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı film, Türk havacılığında ilklerin adamı olarak bilinen Vecihi Hürkuş anısına çekildi.

Hürkuş Göklerdeki Kahraman filmi bu akşam saat 21:30'da Teve2 ekranlarında yayınlanacak. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstleniyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı film izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak.

HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN KONUSU NEDİR?

I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Henüz 16 yaşındayken uçma sevdasının peşinden giden Vecihi Hürkuş, hayatını uçak üretmeye ve yeni pilotlar eğitmeye adadı. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstleniyor.

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HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor;

Hilmicem İntepe

Gizem Karaca

Miray Daner

Bora Akkaş

Zeyno Eracar

Murat Arkın

Bahadır Yenişehirlioğlu

Ali Nuri Türkoğlu

Birol Ünel

Cem Uçan

Eray Türk

Efecan Dianzenza

Gurur Aydoğan

Hakan Yufkacıgil

Levent Can

Perihan Ünlücan

Rıza Akın 

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