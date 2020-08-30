Hürkuş Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları kimler?
Bu akşam saat 21:30'da Teve2 ekranlarında yayınlanacak olan Hürkuş Göklerdeki Kahraman filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Hürkuş Göklerdeki Kahraman konusu nedir? Hürkuş Göklerdeki Kahraman filminin oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Türk havacılık tarihinin unutulmaz isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı film, Türk havacılığında ilklerin adamı olarak bilinen Vecihi Hürkuş anısına çekildi.
Hürkuş Göklerdeki Kahraman filmi bu akşam saat 21:30'da Teve2 ekranlarında yayınlanacak. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstleniyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı film izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak.
HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN KONUSU NEDİR?
I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Henüz 16 yaşındayken uçma sevdasının peşinden giden Vecihi Hürkuş, hayatını uçak üretmeye ve yeni pilotlar eğitmeye adadı. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstleniyor.
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HÜRKUŞ GÖKLERDEKİ KAHRAMAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor;
Hilmicem İntepe
Gizem Karaca
Miray Daner
Bora Akkaş
Zeyno Eracar
Murat Arkın
Bahadır Yenişehirlioğlu
Ali Nuri Türkoğlu
Birol Ünel
Cem Uçan
Eray Türk
Efecan Dianzenza
Gurur Aydoğan
Hakan Yufkacıgil
Levent Can
Perihan Ünlücan
Rıza Akın