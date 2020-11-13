Hünkar gitti ama Bir Zamanlar Çukurova yine birinci sırada!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 72. bölümü ile birlikte artık Hünkar dizide ana konu olmayacak… Vahide Perçin’in sağlık sorunlarını öne sürerek yapımdan ayrılmasından sonra reytinglerin düşebileceği endişesi vardı. Ancak bu endişeye gerek olmadığı, 72. bölümün de tüm kategorilerde birincilik elde etmesi ve iyi oranların devam etmesi ile anlaşıldı.

Nazan Kesal ve Furkan Palalı’nın ardından diziye Hande Soral’ın da güçlü bir karakter ile katılacağının ortaya çıkması ile, izleyiciler daha da heyecanlandı.

‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dün akşam yayınlanan 72. yeni bölümü, Tüm Kişiler’de %12,16 izlenme oranı ve %28,19 izlenme payı, AB’de %8,83 izlenme oranı ve %20,75 izlenme payı, 20+ABC1’de %10,98 izlenme oranı ve %24,18 izlenme payı alarak birinci oldu. Bu oranlar dizinin ne kadar önemli bir başarının da sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

12 KASIM 2020 REYTİNG SONUÇLARI ŞÖYLE;