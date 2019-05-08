Hülya Uğur kimdir, kaç yaşındadır? Hülya Uğur şimdi ne yapıyor?

Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Hülya Uğur yeniden gündem konusu oldu. Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV ekranlarında sunduğu hava durumu ile tanınan ve “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle akıllara kazınan Hülya Uğur şimdi ne yapıyor? Hülya Uğur kimdir, kaç yaşındadır? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor.

HÜLYA UĞUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR? HÜLYA UĞUR ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'nin en havalı hava durumu spikeriydi. Sunduğu hava durumu kadar eğlenceli tavırları ve dillere pelesenk olan “Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun” cümlesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olmuştu. Bir dönemin ünlü hava durumu sunucusu Hülya Uğur, artık bir Bodrumlu... Zaman zaman da torunu Kaan'ı görmek için İstanbul'da boy gösteren Hülya Uğur'un son hali şaşırtıyor.

Hülya Uğur televizyon ekranlarından uzaklaştı ve Bodrum'a yerleşti. Ancak iddialı halinden hiç taviz vermedi Hülya Uğur... Bodrum sokaklarında üç tekerli bisikletinin sepetine torunu Kaan’ı oturtmuş gezerken gazetecileri görünce “Bu bisiklete bindiğimden beri sepetli bisiklet satışı arttı” diyecek kadar halen iddialı..

BUGÜN EKRANDA OLSAYDI... “Bugün ekranlarda olsa hava durumunu acaba nasıl sunar?” diye merak edilen Hülya Uğur kendisiyle ilgili flaş itiraflarda bulunacak kadar da dobra bir isim...

BEN HİÇ TUTTURAMAZDIM... Hülya Uğur, “Ben de hava durumlarını hiç tutturamazdım. Bir yerden sonra hem şemsiyenizi hem de bikininizi yanınıza alın derdim."

"Yeni dönemin havaları tam da benim havalarım" diyen Hülya Uğur mevsim değişikliklerine gönderme yapıyor: "Demek ki geleceği 30 yıl önceden görmüşüm. Ama havalar nasıl olursa olsun herkesin havası iyi olsun yeter...”