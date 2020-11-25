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  • Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan sürpriz karar!
25 Kasım 2020 Çarşamba 07:53 | Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan sürpriz karar!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan sürpriz karar!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile evleniyor. Çiftin düğün tarihi belli oldu, hazırlıklar başladı. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz mart ayında aşk yaşamaya başlayan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ cephesinden müjdeli haber geldi. Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre Hülya Koçyiğit'in 27 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar; HD İskender, HD Döner, Pidem, Burger House ve Tadım Pizza'nın da bulunduğu HD Group'un patronu Kaan Demirağ ile evleniyor.

Temmuz'daki 27'inci doğum gününde sevgilisi Kaan Demirağ'ı ailesiyle tanıştıran, haftasına da Ankara'da yaşayan müstakbel kayınvalidesi Ayşe Özgüneş'in elini öpmeye giden Aslışah Alkoçlar ile ruh eşi olduğu konuşulan Kaan Demirağ, düğün tarihlerini belirledi.

Çift flörtlerinin birinci yılında 4 Mart'ta, Four Seasons'ta vuslata ermeye karar verdiler.

Öte yandan ilk eşi Nur Atan'a, kiraladığı özel uçaktan atlayan paraşütçülere, "Nur benimle evlenir misin?" pankartı açtırarak evlenme teklifinde bulunan Kaan Demirağ, Aslışah'a da sıradışı bir evlilik teklifinde bulundu mu merak konusu...

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