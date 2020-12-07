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  • Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan düğünle ilgili flaş karar!
07 Aralık 2020 Pazartesi 11:35 | Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan düğünle ilgili flaş karar!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan düğünle ilgili flaş karar!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile 4 Mart'ta nikah masasına oturacaktı. Ancak son edinilen bilgiye göre çift, düğün tarihini erkene çekti ve 5 Şubat'ta dünyaevine girmeye karar verdi.

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart’ta Four Seasons’ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Günaydın'ından Bülent Cankurt'un haberine göre çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi 5 Şubat’a çekti. Düğüne sadece 30 kişi davet edilecek.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınabilirse Aslışah Alkoçlar'ın, babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planı da olduğu öne sürüldü.

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