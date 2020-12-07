07 Aralık 2020 Pazartesi 11:35 | Son Güncelleme:
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan düğünle ilgili flaş karar!
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile 4 Mart'ta nikah masasına oturacaktı. Ancak son edinilen bilgiye göre çift, düğün tarihini erkene çekti ve 5 Şubat'ta dünyaevine girmeye karar verdi.
Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart’ta Four Seasons’ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Günaydın'ından Bülent Cankurt'un haberine göre çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi 5 Şubat’a çekti. Düğüne sadece 30 kişi davet edilecek.
Koronavirüs salgını kontrol altına alınabilirse Aslışah Alkoçlar'ın, babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planı da olduğu öne sürüldü.