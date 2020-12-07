Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan düğünle ilgili flaş karar!

Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart’ta Four Seasons’ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Günaydın'ından Bülent Cankurt'un haberine göre çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi 5 Şubat’a çekti. Düğüne sadece 30 kişi davet edilecek.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınabilirse Aslışah Alkoçlar'ın, babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planı da olduğu öne sürüldü.