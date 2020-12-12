Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar utandı! Milyonluk tektaşını sakladı

5 Şubat'ta Kaan Demirağ ile dünyaevine girmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, İstinyepark'ta yeni evi için mağazaları gezdi. Aslışah Alkoçlar, kameralara poz verdiği sırada yüzüğünü saklayarak, milyonluk tektaşını göstermek istemedi. Ünlü isim, soruları yanıtsız bırakarak yoluna devam etti.

DÜĞÜN DETAYLARI

Öte yandan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart’ta Four Seasons’ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Ancak çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi 5 Şubat’a çekti. Düğüne sadece 30 kişi davet edilecek.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınabilirse Aslışah Alkoçlar'ın, babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planı da olduğu öne sürüldü.