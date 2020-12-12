12 Aralık 2020 Cumartesi 13:21 | Son Güncelleme:
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar utandı! Milyonluk tektaşını sakladı
Kaan Demirağ ile 4 Mart'taki düğününü 5 Şubat'a çeken Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, önceki gün İstinyepark'ta görüntülendi. Alkoçlar'ın milyonluk tektaşını saklaması dikkat çekti.
5 Şubat'ta Kaan Demirağ ile dünyaevine girmeye hazırlanan Aslışah Alkoçlar, İstinyepark'ta yeni evi için mağazaları gezdi. Aslışah Alkoçlar, kameralara poz verdiği sırada yüzüğünü saklayarak, milyonluk tektaşını göstermek istemedi. Ünlü isim, soruları yanıtsız bırakarak yoluna devam etti.
DÜĞÜN DETAYLARI
Öte yandan Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ çifti, 4 Mart’ta Four Seasons’ta nikah masasına oturma kararı almıştı. Ancak çift, pandemi nedeniyle süreci daha da uzatmamak için tarihi 5 Şubat’a çekti. Düğüne sadece 30 kişi davet edilecek.
Koronavirüs salgını kontrol altına alınabilirse Aslışah Alkoçlar'ın, babası Ender Alkoçlar'ın Uludağ'daki otelinde bir düğün kutlaması yapma planı da olduğu öne sürüldü.