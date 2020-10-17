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  • Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kuralları hiçe saydı
17 Ekim 2020 Cumartesi 16:42 | Son Güncelleme:

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kuralları hiçe saydı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar kuralları hiçe saydı

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, öceki gün bir kadın arkadaşı ile birlikte Kuruçeşme'den Rumelihisarı'na kadar yürüyüş yaptı. Alkoçkar'ın koronavirüs kurallarını hiçe sayması dikkat çekti.

Kaan Demirağ ile yaşadığı aşk ile adından söz ettiren sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaptı.

Bir kadın arkadaşı ile birlikte Kuruçeşme'den Rumelihisarı'na kadar yürüyen Alkoçlar, yasak olmasına rağmen maske takmadığı görüldü. Muhabirlerin görüntü aldığını görünce panikleyen Aslışah Alkoçlar, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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