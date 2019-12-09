Hülya Koçyiğit: Şiddetin filme aktarılması özendirici değil düşündürücüdür
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Sinema Sanatçısı Hülya Koçyiğit, kadına yönelik şiddette ‘tüm dünyada var’ sözünün arkasına sığınılmaması gerektiğini söyledi.
Yaşanan şiddete sinemanın da tanıklık ettiğini belirten Koçyiğit şöyle konuştu: “ Sinemaya bunu aktarmak demek durum tespiti yapmak yerine insanları düşündürmektir. Bunların filme aktarılıyor olması da özendirici değil, düşündürücüdür. Müslümanız diyorsak kadına çok büyük saygı duymamız gerekiyor çünkü öyle emredildi bize.”