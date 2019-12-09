Hülya Koçyiğit: Şiddetin filme aktarılması özendirici değil düşündürücüdür

Yaşanan şiddete sinemanın da tanıklık ettiğini belirten Koçyiğit şöyle konuştu: “ Sinemaya bunu aktarmak demek durum tespiti yapmak yerine insanları düşündürmektir. Bunların filme aktarılıyor olması da özendirici değil, düşündürücüdür. Müslümanız diyorsak kadına çok büyük saygı duymamız gerekiyor çünkü öyle emredildi bize.”