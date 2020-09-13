Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla yaşadığı aşk ile gündeme gelen Zehra Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar dikkat çekti. Bir süredir kilo vermeye çalışan Zehra Çilingiroğlu'nun son hali görenleri şaşırttı.

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun son hali...

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998 yılında doğdu. Annesi Hülya Avşar ile birlikte İstanbul’da yaşayan Zehra, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim görmüştür. Türkiye’ye döndükten sonra burada da mimarlık okumaya başlamıştır.

Baba tarafı Trabzon Sürmene, anne tarafından ise Ardahan'lı olan Zehra Çilingiroğlu aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.