Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü!
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, imaj değişikliğine gitti. Saç rengini değiştiren Çilingiroğlu'nun yeni imajı, takipçilerini ikiye böldü.
Zehra Çilingiroğlu siyah saçlarını değiştirerek, bakır renge boyattı. 22 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun imajı çok konuşuldu.
YORUM YAĞDI
Zehra'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları Zehra'nın yeni imajını beğenirken bazıları ise bu tarzı Zehra Çilingiroğlu'na yakıştırmadığını dile getirdi.
İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni görüntüsüne gelen yorumlardan bazıları:
- Rengi kötü, modeli güzel
- Çok olgun göstermiş yeni saç modeli
- Rengi olmamış, kendisi çok güzel