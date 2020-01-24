Hülya Avşar'ın haklılığını yıllar ispat ediyor

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

‘SANATÇIDAN DOST OLMAZ’ ÇOK ESKİ BİR MEVZU

‘Sanatçıdan dost olmaz’ sözü geçmiş dönemden itibaren çok konuşulur.

Yakın geçmişte de Hülya Avşar bu fikri savunarak tepki çekmişti.

Ama Avşar Kızı’nın haklılığını yıllar ispat ediyor…

Eski sanatçılar güllük gülistanlık, çok dost değildi bugünkü gibi.

Mesela herkes bilir; Zeki Müren kadroyu kendi belirlerdi.

İbrahim Tatlıses izin vermediği kimseyi sahneye çıkarmazdı.

Bülent Ersoy sanatçıların okuyacağı repertuvarı belirlerdi.

Kendi okuyacaklarını ayırır iyi şarkıları kendine fazla beğenilmeyenleri alt kadrolara verirdi.

Bugün de görüyoruz ki günümüz starlarında da benzer durumlar yaşanmamış değil.

Demet Akalın, bir Youtube kanalına çıkıp ‘ilk albümümü ünlü bir sanatçı engellemişti’ dedi, bu kişinin Pınar Aylin olduğu ortaya çıkmıştı.

Her ne kadar Pınar Aylin ben kimsenin ekmeğiyle oynamadım dese de sanat dünyasındaki samimiyete inanmamamız gerektiğinin örneği oldu.