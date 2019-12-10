Hülya Avşar'dan yıllar sonra gelen Kaya Çilingiroğlu itirafı: Aşkım uğruna dükkan bastım

Canlı yayında konu aşktan açılınca dikkat çeken açıklamalarda bulunan Avşar, şöyle konuştu: "Hayatıma girecek kişinin benden kuvvetli olması lazım. Saygı duymam lazım. Bir şeyi başarıyor, para kazanıyor olması lazım. Onun beni bir gün bırakıp gidebilme gücünün olduğunu hissetmem lazım. Öyle biri de kalmadı biliyor musunuz? Aşkın yoksunluğunu hayatımda hiç hissetmiyorum."

'AŞKIM UĞRUNA DÜKKAN BASTIM'

"O kadar doya doya aşk yaşadım ki. Aşkım uğruna dükkan bile bastım. Bir tarihte Kaya ile flört ediyoruz... Duydum ki Kaya biriyle oturuyor. Nispetiye Cadddesi'nde arabayı çarpraz koydum arabalar geçemiyor. Güvenliğe 'O buraya gelecek' dedim."