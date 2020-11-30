Hülya Avşar'dan yeni dizi müjdesi!

Hülya Avşar'dan hayranlarını sevindirecek müjdeli haber geldi. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Hülya Avşar yeni dizi ile setlere geri dönecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgiye göre Hülya Avşar, Faruk Turgut'un patronu olduğu Gold Film'le dizi projesi yapmak için prensipte anlaştı.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuyor.

Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, cesaretiyle de kendine hayran bırakıyor. Hülya Avşar'ın son paylaşımına yine beğeni yağdı. İşte o paylaşımı: