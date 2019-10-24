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  3. Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na onay çıktı

Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na onay çıktı

Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na onay çıktı

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilişkisi hakkında konuştu. "Kızım yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım" diyen Avşar, çiftin ilişkisine onay verdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına samimi açıklamalar yapan Hülya Avşar, şunları söyledi;

-Zehra’nın ilişkisi tabi ki bilgim dâhilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum.

-Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum.

-Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın.

-Ben artık kendimi o konu da çok rahat hissediyorum, Zehra’ya olan güvenimden dolayı hayatım çok kolaylaştı. Zehra’nın hiçbir yerinde estetik yok.

KIVANÇ’IN YERİ AYRI

Öte yandan dizi dünyasında yaşan gelişmelerden bahseden Avşar, Burak Özçivit ve Can Yaman’ı yakışıklı bulduğunu söyleyip şu ifadeleri kullandı; Can Yaman ve Burak Özçivit yakışıklı ama şu anda oyunculuğu değil de yakışıklılıkları ilk geliyor aklıma. İleride bu durum değişir çok yakışıklı olmak oyunculuklarını etkiliyor onu aşmaları lazım. Zamanla daha iyi olacaklardır. Kıvanç Tatlıtuğ ise onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı.

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