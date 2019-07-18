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  3. Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar

Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar

Sevgilisi Seda Sevin'den ayrılan Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'ın yazlığına gitti. Çilingiroğlu'nun mutfakta yumurta kırdığı anlar Avşar'ın objektifine yansıdı.

Eski eşi Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki yazlığına oğlu Kaya ile giden Kaya Çilingiroğlu mutfakta aşçılığa soyundu. Kaya'nın yumurta kırdığı anlar Avşar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

"İŞTE ADAMI BÖYLE ÇALIŞTIRIRLAR"

Eski eşini yumurta kırarken kayda alan Hülya Avşar, "İşte adamı böyle çalıştırırlar" diyerek latife yaptı. 

İşte o anlar...

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Hülya Avşar'dan Kaya Çilingiroğlu'na: İşte adamı böyle çalıştırırlar
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