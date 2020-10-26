Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na: Harbi yakışıklısın!

Kaya Çilingiroğlu, bir restoranda çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 56 yaşındaki futbol yorumcusunun paylaşımına, eski eşi Hülya Avşar kayıtsız kalmadı.

'VAY VAY, HARBİ YAKIŞIKLISIN!'

Hülya Avşar, Çilingiroğlu'nun gönderisine, "Vay vay, harbi yakışıklısın!" şeklinde esprili bir yorum yaptı.



'VAY! TEKRAR MI ALSAM SENİ?'

Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda da bu karesini yayınlamıştı. Avşar, bu kez, "Vay! Tekrar mı alsam seni?" yorumunu yazmıştı.



EVLİLİKLERİ 8 YIL SÜRDÜ

Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu çifti, 1997 yılında nikah masasına oturup 2005'te boşanmıştı. Dostlukları devam eden ikili, sık sık bir araya geliyor. İkilinin bu evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında 22 yaşında bir kızları bulunuyor.

