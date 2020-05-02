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  3. Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Hülya Avşar, bölüm başına aldığı ücreti iki katına çıkardı. Avşar'ın kaşesinde indirime gitmemesi de yapımcıları zora soktu.

Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol alan Hülya Avşar, o dönem bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu. Ancak Avşar, aradan geçen 4 yılın ardından fiyatını ikiye katladı ve 120 bin TL istemeye başladı. Kaşesinde indirim taleplerini de reddeden sanatçı, yapımcıları oldukça zorladı.

Öte yandan Avşar, bir yatak markasının reklam yüzü olmuş ve 6 milyonu cebe atmıştı.


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