Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol alan Hülya Avşar, o dönem bölüm başı 60 bin TL kazanıyordu. Ancak Avşar, aradan geçen 4 yılın ardından fiyatını ikiye katladı ve 120 bin TL istemeye başladı. Kaşesinde indirim taleplerini de reddeden sanatçı, yapımcıları oldukça zorladı.

Öte yandan Avşar, bir yatak markasının reklam yüzü olmuş ve 6 milyonu cebe atmıştı.