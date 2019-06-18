Hülya Avşar'dan dikkat çeken banyo pozu
Hülya Avşar, sosyal medya hesabı Instagramdan paylaştığı son fotoğrafta banyoda özçekim yaptı. Hülya Avşar’ın bu paylaşımı takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Yaptığı açıklamalarda yeni bir projeler ile ekranlara dönmek istediğini belirten Hülya Avşar, banyo sonrası çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Avşar’ın bu paylaşımı 20 binden fazla beğeni aldı. Avşar'ın hayatını konu alan 'Selfi' filmininin 2487 kişi tarafından izlenip, bu karesinin 20 binden fazla beğeni alması ise espri konusu oldu.
Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda Kaya Çilingiroğlu'na 'yeniden seni alsam mı?' sözleri ile gündeme gelmişti.