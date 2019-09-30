Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6467
  • 6,1541
  • 269.521
  • 105544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hülya Avşar yine farkını ortaya koydu! Leopar eteğiyle tenis turnuvasına çıktı

Hülya Avşar yine farkını ortaya koydu! Leopar eteğiyle tenis turnuvasına çıktı

Hülya Avşar yine farkını ortaya koydu! Leopar eteğiyle tenis turnuvasına çıktı

Tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, Bursa'da adına düzenlenen turnuvada gösteri maçı yaptı. Sevenlerinin yoğun ilgisi sonrasında maçı uzatarak oynamaya devam eden Avşar, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Hülya Avşar, Bursa'da 20-29 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası'na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde Podyum Park’ta gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan Avşar, partneri Korhan Akın ile çiftler kategorisinde Tamer Haytoğlu- Muazzez Demirci ikilisine karşı mücadele etti. Tek set üzerinden planlanan gösteri maçı, Bursalıların Hülya Avşar’a yoğun ilgisi nedeniyle bir set daha uzatıldı.

Tenisteki hünerlerini sergileyen Avşar, eğlenceli ve sempatik tavırlarıyla da izleyenlerin keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Seyircilerle de diyalog kuran Hülya Avşar, daha sonra turnuvada şampiyon olan isimlere ödüllerini takdim ederken, aynı zamanda hayranların fotoğraf isteğini de geri çevirmedi.

Yurt çapında 19 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelir, başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Fotoğraftaki benim' demişti... Dj Maga ile tatil yaptığı ortaya çıktı!
Canlı yayında şaşırtan açıklama: 'Peşimde biri var'
50 yıl sonra ilk kez gitti, gözyaşlarına boğuldu
Kibariye'ye eşi Ali Küçükbalçık'dan bir ihanet şoku daha!
Survivor'dan Mucize Doktor'a flaş transfer
<p>Elon Musk, şirketin Texas’taki üssünde gerçekleşen tanıtımında, Starship’in MK1 sürümünün bir ya

İşte Mars´a İnsan Taşıyacak Roket ´Starship´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eğer siz de bu kan grubundaysanız dikkat! Kanser riski yüksek...

Milli lazer silahı ARMOL TSK envanterine katıldı