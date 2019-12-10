'Yaşıma uygun senaryo yok'

Bilgen BÜLBÜL

En son bir el kamerasıyla kendi hayat hikayesini anlattığı ‘Selfi’ filmiyle beyazperdede yer alan Hülya Avşar, yeniden sinema filmi çekmek istediğini söyledi. Ancak 56 yaşındaki oyuncu, kendi yaşına uygun senaryo bulmakta zorlandığını dile getirdi. 41. Hülya Avşar Cup Turnuvası’nda konuşan güzel oyuncu, güncel hayatları anlatan projelerde yer almak istediğini söyledi. Hülya Avşar, yönetmen Reha Aydemir’den gelen bir teklif karşısında da heyecanlandığını söyledi. Farklı türde kadınlara hayat vermek isteyen ünlü isim, projenin rafa kalktığını ancak belki ilerleyen zamanlarda olabileceğini söyledi. ’Selfi’ filmiyle gişede beklediğini ilgiyi bulamayan Hülya Avşar, “İnsanlar ne olduğunu tam kavrayamadı ama 10 yıl sonra filmimim değeri anlaşılacak” diye konuştu.