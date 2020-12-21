Hülya Avşar Yaş 19 dizisi şaşırtan anlaşma! ‘O olmazsa agresif olurum'

4 yıllık aranın ardından yeni dizi müjdesi veren Hülya Avşar, ekranlara dönmeye hazırlanıryor. Yaşı 19 dizisinin kadrosunda yer alacak olan Hülya Avşar, yapım şirketine günlük sekiz saat çalışma şartı koydu. 8 saat çalışma dışında da şartlar koyan Hülya

Avşar'ın 'Spor yapmazsam, çok agresif oluyorum' dediği öğrenilirken setler ünlü oyuncunun spor saatlerine göre ayarlandı.

'YAŞI 19' DİZİSİNİN OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın yer alacağı Sırna Yanık’ın senaryosunu yazdığı Yaşı 19 dizisi kadrosu belli oldu. Deniz Çakır,

Fikret Kuşkan ve Tolga Güleç gibi güçlü isimlerin yanına Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ dahil oldu.

"YAŞI 19" DİZİSİNİN KONUSU

"Defne ile Son Gece ismi" ile duyurulan, daha sonra "Yaşı 19" olarak değiştirilen yeni dizi yakında FOX TV’de.