Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'nın imajı olay oldu
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu adını sık sık değişen tarzıyla duyuruyor. Magazin gündeminden uzak duran ancak zaman zaman görüntü veren Zehra Çilingiroğlu yine değişen tarzıyla dikkat çekti. Yeni imajıyla ilgi odağı olan Zehra Çilingiroğlu’nun saçı ve tarzı büyük beğeni topladı. İşte Zehra Çilingiroğlu’nun yeni imajı…
Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.
Zehra Çilingiroğlu'nun zayılamış hali ve kısa saçları dikkat çekti.
Sık sık imaj değiştiren Zehra çilingiroğlu bu kez de kısa saçı tercih etti.
İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı...
(Sabah)