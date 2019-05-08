Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra'nın imajı olay oldu

Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Zehra Çilingiroğlu'nun zayılamış hali ve kısa saçları dikkat çekti.

Sık sık imaj değiştiren Zehra çilingiroğlu bu kez de kısa saçı tercih etti.

İşte Zehra Çilingiroğlu'nun yeni imajı...

(Sabah)