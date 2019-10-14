Zehra Çilingiroğlu son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam bir davete katıldı. Çilingiroğlu'nun güzelliği güne damga vurdu.
Uzun süredir Alaaddin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam bir arkadaşının kına gecesine katıldı. Zaman zaman özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Çilingiroğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI!
21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu’na sosyal medya kullanıcılarından övgü yağdı. Ünlü ismi gören takipçiler, Çilingiroğlu’nun güzelliği karşısında “Maşallah” demekten kendini alamadı.