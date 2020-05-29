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  3. Hülya Avşar karantinayı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla geçiriyor!
29 Mayıs 2020 Cuma 16:17 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar karantinayı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla geçiriyor!

Hülya Avşar karantinayı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla geçiriyor!

Koronavirüs günlerini evde karantinada geçiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından çektiği bir selfie'yi paylaştı. Arkada ise eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun kitap okuduğu görüldü.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, Eylül 2005'te boşanmıştı. 15 yıl önce evliliklerini sonlandıran Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar o günden bu güne her ay düzenli olarak bir araya geldi.

KARANTİNADA ESKİ EŞİYLE BİRLİKTE

Hülya Avşar, evinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın fotoğraf çektiği anda Kaya Çilingiroğlu’nun kitap okuduğu gözlendi.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun bu evlilikten Zehra adında bir kız çocukları olmuştu.


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