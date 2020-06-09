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  3. Hülya Avşar hayalini gerçekleştiriyor... Çiftlikte kortlu hayat!
10 Haziran 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar hayalini gerçekleştiriyor... Çiftlikte kortlu hayat!

Hülya Avşar hayalini gerçekleştiriyor... Çiftlikte kortlu hayat!

Riva'daki 900 dönümlük arsasına çiftlik evi yapmaya karar veren Hülya Avşar, içerisine bir de tenis kortu inşa ettirecek.

RECEP ASLAN

Hülya Avşar, İstanbul’un trafiğinden ve stresinden kaçmak için hazırlıklar yapmaya başladı. Ayvalık’ta yazlığı bulunan oyuncu, doğayla iç içe olmak ve huzur bulmak için İstanbul’a yakın olan Riva’da hayalindeki çiftlik evini hayata geçiriyor. Bahçesinde tenis kortunun da bulunacağı evi için mimar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun çalıştığı şirketle anlaşan Avşar, “Çok güzel, çiftlik evi gibi bir şey düşünüyoruz Riva’da. Hayalim buydu. Yavaş yavaş yapmaya başladık.” dedi.

5 BİN LİRAYA KUYRUK OLUR

Ünlü isim, Bodrum Türkbükü’ndeki şezlong fiyatlarının günlük bin TL olması hakkında ise “1000 liralık şezlongdayım diye hava atacak çok insan olduğunu bildiğim için ben olsam 5 bin TL yaparım. Bak kapıda kuyruk olur” dedi. Bodrum’da konser vermeye hazırlanan Avşar Kızı, sahne ücretinde indirim yapmadığını sözlerine ekledi. 

Avşar Kızı, değeri 200 bin lira olan Hublot Big Bang marka pırlanta taşlı saatiyle dikkat çekti. 

KIZIYLA SOSYAL MESAFELİ 

Hülya Avşar, mimarlık okuyan kızı Zehra Çilingiroğlu’nu staj olarak girdiği şirketi ziyaret etti. Anne- kız çıkışta sosyal mesafe kurallarına uyarak birbirinden ayrı durdu. 

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