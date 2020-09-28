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  • Hülya Avşar Çiçek Adası'nı satın aldı mı? Şaşırtan gerçek ortaya çıktı!
28 Eylül 2020 Pazartesi 09:32 | Son Güncelleme:

Hülya Avşar Çiçek Adası'nı satın aldı mı? Şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Hülya Avşar Çiçek Adası'nı satın aldı mı" Şaşırtan gerçek ortaya çıktı!

Hülya Avşar'ın 55 milyon TL'ye Ayvalık'taki Çiçek Adası'nı satın aldığı iddia edilmişti. Fakat Avşar'ın adayı almadığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar, bu yatırımdan vazgeçtiğini söyledi. Kelebek'in haberine göre sanatçının menajeri, “Hülya Hanım hissedarlarla görüştü ancak bir sonuca varılmadı. Yani herhangi bir imza da atılmadı” diye açıklama yaptı.

Adanın hissedarlardan Şerif Ali Hatırlı ise DHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bazı emlakçılar zaman zaman yaptıkları söylemlerle adanın satışını gündeme getiriyor. Doğru olmayan haberler ortaya çıkıyor. Adamızın değeri 100 milyonun üstünde. Daha önce 105 milyon, sonrasında ise 130 milyon bedelle hissedarlar satışa çıkarmıştı. Şu an emlak fiyatları daha da arttı. Biz Çiçek Adası’nın hissedarları olarak çoğumuz pandemi dönemi nedeniyle bu satışı şimdilik geri çektik. Aldığımız karara rağmen adamızın Hülya Avşar tarafından satın alındığı iddialarını içeren haberler yayınlandı. Satış söz konusu değildir.”

Üzerinde 2 bin zeytin, 3 bin çam ve muhtelif meyve ağacı bulunan Çiçek Adası Ayvalık’a 8 kilometre, Keremköy’e ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta.

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