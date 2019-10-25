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Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'

Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'

Dizi dünyasındaki oyuncuları yorumlayan Hülya Avşar, Can Yaman hakkında şaşırtan bir açıklama yaptı. Avşar, "Kıvanç Tatlıtuğ onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım. Can aslında başarılı değil yakışıklı" dedi.

Burak Özçivit ve Can Yaman’ı yakışıklı bulduğunu söyleyen usta sanatçı, “Can Yaman yakışıklı ama şu anda oyunculuğu değil de yakışıklılığı  ilk geliyor aklıma. Burak Özçivit için de bu geçerli. İleride bu durum değişir, çok yakışıklı olmak oyunculuklarını etkiliyor onu aşmaları lazım. Zamanla daha iyi olacaklardır. Kıvanç Tatlıtuğ ise onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım” dedi.

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