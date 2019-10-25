Hülya Avşar: 'Can Yaman başarılı değil'

Burak Özçivit ve Can Yaman’ı yakışıklı bulduğunu söyleyen usta sanatçı, “Can Yaman yakışıklı ama şu anda oyunculuğu değil de yakışıklılığı ilk geliyor aklıma. Burak Özçivit için de bu geçerli. İleride bu durum değişir, çok yakışıklı olmak oyunculuklarını etkiliyor onu aşmaları lazım. Zamanla daha iyi olacaklardır. Kıvanç Tatlıtuğ ise onların dışında oyuncu olarak kendini kanıtladı. Can'ın kendini geliştirmesi lazım” dedi.