Hülya Avşar bölüm başı 120 bin TL istiyor

Ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın uzun süredir dizi ve televizyon programı yapmasının nedeni ortaya çıktı. En son ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinde kamera karşısına geçen Avşar Kızı, kaşesini yükseltti. ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinden bölüm başı 60 bin TL kazanan sanatçı, 4 yılın ardından fiyatını ikiye katladı. ‘2. Sayfa’ programının haberine göre; oyuncunun dizilerden bölüm başı 120 bin TL, televizyon programı için de haftalık 100 bin TL istediği öğrenildi.

10 SAAT ÇALIŞIRIM



Avşar Kızı’nın kaşesinde indirim taleplerini de reddederek gelen teklifleri geri çevirdiği söylendi. Fiyatını yükseltmekle kalmayan Avşar Kızı, yapımcılara bir takım çalışma şartları da sunduğu ileri sürüldü. Dizilerdeki ağır çalışma şartlarını göz önünde bulunduran Avşar Kızı’nın yapımcılara “Haftada 5, günde 10 saatten fazla çalışmam. Hiçbir özel günde de çalışmam” dediği iddia edildi.

REKLAMDAN 6 MiLYON TL

Öte yandan Avşar, bir yatak markasının reklam yüzü olmuş ve reklamdan 6 milyon kazanmıştı.