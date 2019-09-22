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  3. Hülya Avşar boks eldivenlerini giydi, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu kum torbası yaptı!

Hülya Avşar boks eldivenlerini giydi, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu kum torbası yaptı!

Hülya Avşar boks eldivenlerini giydi, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu kum torbası yaptı!

Spor salonunda boks antrenmanı yapan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nu yumruk yağmuruna tuttuğu anları sosyal medyada paylaştı

Hülya Avşar, önceki gün eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile spor salonunda buluştu. Avşar Kızı, kum torbası yerine Çilingiroğlu ile boks antrenmanı yaptı. Eline boks eldivenlerini geçiren 55 yaşındaki sanatçı, kızı Zehra'nın babasını yumruk yağmuruna tuttu. Çilingiroğlu, eski eşinin yumruklarına elleriyle karşı koymaya çalışırken ortaya komik görüntüler çıktı.


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