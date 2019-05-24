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  3. Hollywood'da Moby ve Natalie çekişmesi

Hollywood'da Moby ve Natalie çekişmesi

Hollywood'da Moby ve Natalie çekişmesi

ABD’li şarkıcı Moby, anılarını kaleme aldığı ‘Then It Fell Apart’ adlı otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını yazdı.

Ancak Portman, Harper’s Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, “Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını” dedi. Moby ise, sosyal medyadan Portman’la beraber çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.

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