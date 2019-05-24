Hollywood'da Moby ve Natalie çekişmesi

Ancak Portman, Harper’s Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, “Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını” dedi. Moby ise, sosyal medyadan Portman’la beraber çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.