Hollywood yıldızı Brad Pitt'ten alkışlanacak hareket! "Trump'ın dört yılda yapamadığını dört saatte yaptı"

Amerikalı oyuncu ve yapımcı Brad Pitt’ten alkışlanacak hareket... Son dönemde eski eşi Angelina Jolie ile boşanması ve bir türlü bitmeyen velayet davasıyla konuşulan Brad Pitt, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü Hollywood yıldızı Pitt ABD’nin Los Angeles kentinde pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşayan kişilere erzak dağıttı. Pitt, yiyecek almak için toplanan kalabalığa müzik dinletisi sunmayı da ihmal etmedi.



Önceki gün Los Angeles'ta genellikle düşük gelir grubunun yaşadığı bir bölgeye giden Pitt, pandemi sebebiyle ekonomik güçlüğe düşenlere kamyondan yiyecek dağıtırken görüntülendi. Brad Pitt, bir ara kamyonun önüne bir hoparlör getirerek, yiyecek almak için toplanan kalabalığa müzik dinletisi sundu.

Yaklaşık dört saat süren bu yardım faaliyetinin ardından bazı hayranları, oyuncuyu, "Trump'ın dört yılda yapamadığını dört saatte yaptı" şeklinde savundu.

Bazı kişiler, Los Angeles'ta faaliyet gösteren bir yardım vakfıyla ortak hareket eden Pitt'in bütün bunları, son dönemde eşiyle boşanması sırasında sarsılan imajını düzeltmek için bir fırsat olarak değerlendirdiğini iddia etti.