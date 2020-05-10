Hokkabaz bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı ve Cem Yılmaz’ın oturduğu film ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Filmde, bir hokkabaz (İskender) ve yardımcısının(Maradona) turne sırasında yaşadıkları maceralar anlatılmaktadır.İzleyicilerine keyifli ve kahkaha dolu anlar yaşatan komedi türündeki filmi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Hokkabaz filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hokkabaz filmi ne zaman çekildi? sorularının yanıtına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HOKKABAZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Film, 20 Ekim 2006 tarihinde gösterime girdi.

HOKKABAZ FİLMİ KONUSU NE?

Çocukluğundan beri sihirli şeylere ilgi duymuş olan İskender, ısrarla kendisinin bir sihirbaz olduğunu iddia etse de, yakın arkadaşı Maradona haricinde hiç kimse bunu kabul etmez ve küçümseyerek onun bir hokkabaz olduğunu söylerler. İskender'in, Kıbrıs gazisi emekli bir subay olan babası Sait de, oğlunu hiçbir zaman takdir etmemiştir, çünkü o da oğlunun yaptığı işten gurur duymamaktadır.

Mecburi nedenlerden ötürü, İstanbul’dan kaçarcasına turneye çıkmak zorunda kalan ikili, yanlarına Sait’i de almak zorunda kalırlar. Baba ve oğul, bu turne sayesinde biraz olsun yakınlaşsa da, yaşanacak birbirinden ilginç olaylar, her şeyin farklı bir seyirde gitmesine neden olacaktır.

HOKKABAZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

Kemal İnci (Cemal Ağa)

Gürgen Öz (Erkut)

Caner Alkaya (Samidin)

Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

Ozan Uygun (İskender 8 yaş)

Onuryay Evrentan (Sibel)

Suat Önen (Doktor)

Selim Erdoğan (Sabahattin)

Gamze Demirbilek (Aynur)

Sennur Kaya (Emine)

Ali Sarıbaş (Mandacı Ali)

Orhan Eşkin

Müfit Aytekin

Ezgi Mola (Hemşire)

Metin Keçeci (Çoban)

Can Yılmaz (Göz doktoru)

Suat Önen (Doktor)

Seyhan Kaya (Polis)

Fevzi Müftüoğlu (Bakkal çırağı)

Yağmur Akpınar (Yağmur Denizgünü)

Bengisu Özkaya (Ece Denizgünü)

Şinasi Yurtsever (Jandarma)

Tevfik Yapıcı (Ellez Usta)

Funda Cansever

Levent İntepe (Jandarma)

Bahri Beyat

İpek Bilgin