Hizmetçiler'in Hacer'i Selen Domaç kimdir? Selen Domaç nereli, kaç yaşında?

Selen Domaç kimdir? sorusu Hizmetçiler dizisinin başlamasıyla beraber aratılmaya başladı. 7 Mart Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hizmetçiler dizisi oyuncu kadrosunda yer alan Selen Domaç dizide Hacer Tuna karakterini canlandırıyor. Selen Domaç kaç yaşında, boyu kaç, nereli? gibi soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SELEN DOMAÇ KİMDİR?

Selen Domaç, 3 Eylül 1981 yılında İstanbul’da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’den 2006 yılında mezun olan Selen Domaç mezun olduğu yıl aynı üniversitede yüksek lisans programına başlamış ardından tiyatro bölümünde diksiyon dersleri vermeye başlamıştır. 11 yıl Şehir Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan Domaç, 2012 yılından beri oyunculuğun yanı sıra Can-Arsen Gürzap yönetiminde Dialog Anlatım İletişim’de eğitmenlik yapmaktadır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler adlı dizide Hacer karakterine hayat veren Selen Domaç, 1.69 metre boyunda, 57 kilo ve Başak burcudur.

Selen Domaç'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Hacer) (TV Dizisi)

2020 – Aykut Enişte (Sinema Filmi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (Refika) (TV Dizisi)

2016 – Serçe Sarayı (Nermin) (TV Dizisi)

2015 – Yeter (Filiz) (TV Dizisi)

2012 – Acayip Hikayeler (TV Dizisi)

2010 – Farklı Desenler (TV Dizisi)