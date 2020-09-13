Hizmetçiler'in Atiye'si Algı Eke'nin estetiksiz hali herkesi şaşırttı. Son olarak Hizmetçeiler dizisi ile gündeme gelen Algı Eke'nin özel hayatı merak ediliyor. Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Algı Eke'nin estetik yaptırmadan önceki hali sizi çok şaşırtacak..

İşte Algı Eke'nin estetiksiz hali...

ALGI EKE KİMDİR?

Algı Eke, 16 Eylül 1985 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir ve Gürcü asıllıdır. Boşanmış bir anne babanın çocuğudur. Annesini 2013 yılının yaz aylarında kaybetmiştir. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için Berlin'e gitmiş, burada dramaturji okumuştur. Türkiye'ye döndükten sonra yönetmen Mustafa Şevki Doğan ile tanışmış ve Baba Ocağı adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlamıştır.