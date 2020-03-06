Hizmetçiler dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Hizmetçiler dizisiz oyuncu kadrosu
Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile Kanal D ekranlarında başlayacak olan yeni dizi için geri sayım başladı. Meksika'da “Ellas son La Alegria Del Hogar”, Amerika'da “Devious Maid's” ismi ile yayınlamış diziler Türkiye'de Hizmetçiler adıyla ekranlara gelecek. Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edenler için detaylar haberde.
Hizmetçiler dizisi yeni yayın hayatına başlıyor. Kanal D ekranlarından başlayacak dizisinin konusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı dizisinin tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı. 4 hizmetçi kadının hayatı ve yaşayacakları anlatılacak Hizmetçiler dizisi cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak.
HİZMETÇİLER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
7 Mart Cumartesi günü başlıyor. Dizi her hafta Cumartesi akşamları yayında olacak.
HİZMETÇİLER DİZİ KONUSU NEDİR?
Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela'nın hayatı İstanbul'un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.
Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.
Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları'nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.
OYUNCULAR KİMLER?
Yapım: Fabrika Yapım
Yapımcı: H. Öner Arslanel
Proje Tasarım: Ali Leskay
Yönetmen: Metin Balekoğlu
Senaryo: Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca, Alper Alp Özgen
Görüntü Yönetmeni: Emin Çakır
Sanat Yönetmeni: İskender Değirmenci
Müzik: Atakan Ilgazdağ
Oyuncular: Deniz Baysal Yurtcu (Ela), Algı Eke (Atiye), Selen Domaç (Hacer), Aleyna Solaker (Çiçek), Yiğit Kirazcı (Aras), Seçkin Özdemir (Yiğit) Ayşenil Şamlıoğlu (Nimet), Gamze Karaduman (Demet), Nilay Erdönmez (Gülseren), Neslihan Arslan (Neslihan), Gökhan Soylu (Selim), Hazal Benli (Aslı), Servet Pandur (Belkıs), Emre Akkuş (Armağan), Cansu Fırıncı (Yaşar), Özer Arslan (Osman)