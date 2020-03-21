Hizmetçiler 3. bölüm izleme linki! Hizmetçiler 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncularıyla ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. “Hizmetçiler 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da 3. bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Deniz Baysal Yurtcu, Seçkin Özdemir, Aleyna Solaker, Algı Eke, Nilay Erdönmez gibi isimlerin yer aldığı dizi Cennet Konakları’nda yaşanan olayın sır perdesini ortaya çıkartıyor. Hizmetçiler 3. bölüm özeti ve izleme linki haberimizde…



HİZMETÇİLER 3. BÖLÜM ÖZETİ

Aras evindeki telefonun Ela’da olduğunu öğrenir. Ela’nın yaptığı açıklama Aras’ı ikna etmez. Ondan şüphelenmeye başlayan Aras bir yandan da Derin’in izini sürer. Aras Ela’nın Derin’le bağını çözebilecek midir?

Gülseren’in kendisini işten çıkarmayı düşündüğünü duyan Ela onun güvenini kazanmak ve evde kalmak için hızlıca bir plan yapar. Derin’in telefonunda bulduğu görüntüleri kullanır. Bu görüntülerde kimler neyi saklamaktadır?

Evindeki telefonun Derin’e ait olduğunu öğrenen Aras Ela’yla yüzleşmeye gider. Köşeye sıkışan Ela ne yapacak?

HİZMETÇİLER 3. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HİZMETÇİLER 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.