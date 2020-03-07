Hizmetçiler 1. bölüm izleme linki! Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

7 Cumartesi günü yayın hayatına başlayan Hizmetçiler dizisi konusu ve oyuncularıyla ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. “Hizmetçiler 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da 1. bölümün bitmesi üzerine aratılmaya başladı. Deniz Baysal Yurtcu, Seçkin Özdemir, Aleyna Solaker, Algı Eke, Nilay Erdönmez gibi isimlerin yer aldığı dizi Cennet Konakları’nda yaşanan olayın sır perdesini ortaya çıkartıyor. Hizmetçiler 1. bölüm özeti ve izleme linki haberimizde…



HİZMETÇİLER 1. BÖLÜM ÖZETİ

Küçük bir kasabada kendi halinde yaşayan Ela’nın hayatı İstanbul’un ünlü ailelerinden Atahanlıların torunlarının kaçırılmasıyla bir günde tümden değişir. Onu lüks bir sitenin kapısına getiren gerçeğin peşinden sürüklenirken hayat ona bu kez bambaşka bir oyun oynar.

Adına Cennet Konakları denen bu lüks sitede artık bir hizmetçidir. Birbirinden farklı zengin hayatları tanıdıkça herkesin gerçek yüzlerini de görmeye başlar. Üstelik tıpkı zenginler gibi onların evlerinde çalışan hizmetçilerin de sırları vardır.

Saklanan sırların ucu Atahanlıların kayıp hizmetçisine dayandığında Ela burada yaşayan hiç kimsenin masum olmadığını anlar. Hacer, Atiye ve Çiçek de yaşananların birer parçasıdır. Çünkü bu sitede hizmetçiler sadece evleri değil, patronlarının sakladığı “kirli” çamaşırları da temizlemektedir. İşin aslı Cennet Konakları’nda hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

HİZMETÇİLER 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

HİZMETÇİLER 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.