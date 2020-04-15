Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman yayınlanacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hızlı ve Öfkeli 9, şimdiye kadarki en iddialı hikayelerden biriyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Corona virüsü tehlikesi sebebi ile Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi ertelendi. İşte tüm merak edilenler..

HIZLI VE ÖFKELİ 9 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Corona virüsü tehlikesi sebebi ile Mayıs ayında gösterime girmesi beklenen Hızlı ve Öfkeli 9'un vizyon tarihi ertelendi.

Filmin resmi Twitter sayfasından paylaşılan duyuruda, Hızlı ve Öfkeli 9’nun 2 Nisan 2021 itibarıyla Kuzey Amerika’da ve yine 2021 Nisan itibarıyla global çapta vizyona sokulacağı belirtildi.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 OYUNCULARI KİMLER?

Filmde, kadroda yeniden rol alan Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel ve Sung Kang ile Oscar ödüllü Helen Mirren ve Oscar ödüllü Charlize Theron rol alıyor. Hızlı ve Öfkeli 9’da ayrıca Grammy ödüllü süper star Cardi B, Dom’un geçmişiyle alakalı bir kadın olan serinin yeni karakteri Leysa rolünü canlandırırken Reggaeton fenomeni Ozuna da konuk oyuncu olarak yer alıyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 9 KONUSU NE?

Vin Diesel’in Dom Toretto karakteri, oğlu küçük Brian ile gözlerden uzakta, sessiz bir hayat sürmektedir. Ama huzurlu çevrelerinin hemen ötesinde tehlikenin hep pusuda olduğunu biliyorlardır. Bu kez tehlike Dom’u, en sevdiklerini kurtarmak istiyorsa geçmişinin günahlarıyla yüzleşmeye zorlayacaktır. Ekibi, bugüne kadar karşılaştıkları en yetenekli suikastçı ve yüksek performans sürücüsünün, Dom’un terk edilmiş erkek kardeşi olan Jakob’un liderliğindeki dünyayı yıkacak bir planı durdurmak için bir araya gelir.