Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncu kadrosu Tv izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Star Tv yayın akışına göre bu akşam Hızlı ve Öfkeli 7 ekranlara gelecek. Filmi daha önce izlemeyenler ise film ile ilgili aramalar yapıyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 7 ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 konusu nedir, oyuncuları kimler?

HIZLI VE ÖFKELİ 7 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hızlı ve Öfkeli 7, 3 Nisan 2015 tarihinde Türkiye'de gösterime girdi.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel),Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham),Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI KİMLER?

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)