Hintliler para verip Hazal Kaya'yı izliyor

ERÇİN DAĞ EYSEN



Güzel oyuncu Hazal Kaya, ‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Bizim Hikaye’ adlı dizileriyle Hindistan’da ses getirmeye devam ediyor. Ünlü ismin daha önce ülke kanalında 60 milyon izleyiciye ulaşan dizileri, ülkenin ücretli dijital platformu MX Player de yayımlanmaya başladı. Hintliler platforma da yoğun ilgi göstererek her bir bölüm için ayrı bir ücret ödedi. 350 milyon abonesi olan dijital platformda Kaya’nın her iki projesi de ‘En Çok İzlenen Yapımlar’ arasında en üst sırada yer aldı. Kaya’nın ücretli dijital platformdaki bu başarısı yetkilileri de şaşırttı. Hindistan medyası Hazal’ın başarısını manşetlere taşırken, oyuncunun ülkenin önde gelen oyuncularından Aamir Khan ile bir yapımda rol alması isteklerinde bulundu.