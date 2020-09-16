16 Eylül 2020 Çarşamba 11:38 | Son Güncelleme:
Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü itirafı: Boşanmamak için iki kere intihara teşebbüs etti!
Geçtiğimiz aylarda eski eşi Hazım Körmükçü'nün kendisine nafaka vermediğini söyleyen ve zor durumda olduğunu belirten şarkıcı Hilal Özdemir, dün "Söylemezsem Olmaz" programına konuk oldu. Özdemir, samimi itiraflarda bulundu.
2015 yılında boşandığı eski eşi Hazım Körmükçü için “Çocuklarını görmüyor ve nafakasını ödemiyor” diyen ünlü şarkıcı, zor günlerinden eski eşini sorumlu tuttu. Sunucu Seren Serengil’in “Hazım Körmükçü sizden ayrılmamak için intihara teşebbüs ettiği doğru mu?” sorusuna Özdemir, “Maalesef öyle bir süreç oldu. İki kere teşebbüs etti. Eski eşimden şiddet de gördüm. Ama ifşa etmedim. Utanarak bunu saklamak çok yanlıştı.”