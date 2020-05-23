Hilal Özdemir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Nafaka alamıyorum, Kızılay'ın erzağı 10 gün yetti!

İşte Hilal Özdemir'in pandemi sürecinde yaşadıkları...

"Kızılaya başvurdum yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor ortada yok. Ben onurumla çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum ayakta durmaya çalışıyorum. Ben bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."

HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?

Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Sedat Sayan, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının da prodüktörlüğünü yapan ve Neşe Karaböcek ile Gülden Karaböcek ile bir d nem evli olan prodüktör Atilla Alpsakarya sayesinde tanınır oldu



Hilal Özdemir, 1995 yılında oyuncu Salih Güney ile nişanlandı ayrıldı.

2007 yılında yayınlanan ilk sezon “Şarkı Söylemek Lazım” yarışmasına o zamanki eşi Hazım Körmükçüile katıldı. Yarışmanın sunuculuğunu Behzat Uygur ve Zeynep Tokuş birlikte yaparken, jüride Olcayto Ahmet Tuğsuz, Erol Büyükburç, Fuat Güner, İnci Çayırlı, Oray Eğin, Eyşan Özhim vardı. İlhan Şeşen Zuhal Topal çiftinin birinci olduğu yarışmada; İlhan Şeşen – Zuhal Topal, Hilal Özdemir – Hazım Körmükçü, Hakan Aysev – Serap Ezgü, Ferda Anıl Yarkın – Helin Avşar, Suat Suna – Irmak Ünal, Metin Arolat – Hande Subaşı, Işın Karaca – Vatan Şaşmaz, Burcu Güneş – Berke Hürcan, Yeliz Eker – Semih Saygıner, Linet – Erhan Yazıcıoğlu, Zeynep Dizdar – Yağmur Atacan, Mirkelam – Didem Uzel yarışmacı olarak katıldılar.

Hilal Özdemir, 20 Nisan 2003 tarihinde oyuncu Hazım Körmükçü ile evlendi. 2014 yılında boşandı. Ada (d.2004) adında oğlu ve Ayka (d.2006) adında kızı vardır.