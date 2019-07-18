Hilal Altınbilek'in paylaşımı olay oldu! Takipçilerini inandıramadı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla dikkatleri bir anda üzerine çeken oyuncu Hilal Altınbilek, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Paylaştığı bikinili pozlarıyla sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.



TAKİPÇİLERİ İNANAMADI



Hilal Altınbilek, annesiyle Yalıkavak'ta akşam yemeği yerken çektiği bir kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Altınbilek'in annesi gören takipçiler, fotoğrafı kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Annesinin oldukça genç görünmesi sebebiyle inanmakta güçlük çeken bazı kullanıcılar, "Ne kadar da genç duruyor", "Abla-kardeş gibi", "Abla bile değil sanki yaşıtsınız maşallah" gibi yorumlarda bulundu. Fotoğraf, kısa sürede binlerce de beğeni aldı.



İşte o paylaşım: